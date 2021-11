Eleições 2022. CDS acredita fazer parte de mudança de ciclo político em Portugal

Cecília Anacoreta Correia declarou que o CDS, em guerra interna, depara-se com um desafio de preparação de uma campanha eleitoral, já que o Partido Socialista já a iniciou. "O adiamento do nosso congresso resulta desta facto consumado, porque eleições a 30 de janeiro significa que teremos de apresentar listas fechadas no dia 20 de dezembro".