Eleições 2024. Sondagem aponta para empate técnico entre PS e PSD

Os resultados desta sondagem política realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa indicam que 75% dos inquiridos têm já a ideia de votar nas próximas eleições legislativas, marcadas para 10 de março.Os números representam uma queda para os dois partidos em relação aos r esultados do CESOP de julho último , embora se mantenha o empate técnico.Já o PSD conquista mais um ponto percentual em relação a esse escrutínio.O Chega, por sua vez, é o partido que tem a maior subida no número de votos.A Iniciativa Liberal também cresce para 9% e quase duplica as intenções de voto. À esquerda, o Bloco de Esquerda sobe para 6% e a CDU cai ligeiramente para os 3%. O Livre, PAN e CDS-PP estão empatados com 2% dos votos.A sondagem aponta para uma maioria clara dos partidos da área não socialista, que juntos somam 56%. Por sua vez, os da área socialista totalizam 41%.No entanto, só há maioria na área não socialista com o Chega.Caso o PS ganhe as eleições sem maioria absoluta, 32% dos inquiridos defende a criação de uma nova “Geringonça”, ou seja, um Governo formado pelo PS e um ou mais partidos à sua esquerda. No entanto, é significativo o número de inquiridos que admite um entendimento à direita (27%).No cenário de uma vitória do PSD sem maioria absoluta, 42% dos inquiridos defende um Governo apoiado pelo PSD e um ou mais partidos à sua direita e 28% considera que os entendimentos podem passar pela esquerda.Questionados sobre os motivos dos respetivos votos, os inquiridos que votaram no PS destacam a avaliação do trabalho feito pelo partido/eficácia da ação. Por sua vez, 30% dos votantes do PSD referiram a necessidade de alternância democrática e de “tentar algo novo”. Este foi também o principal motivo escolhido pelos inquiridos que manifestaram intenção de votar no Chega.

Este inquérito foi realizado pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 15 e 24 de novembro de 2023. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir duma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1102 inquéritos válidos, sendo 41% dos inquiridos mulheres. Distribuição geográfica: 31% da região Norte, 20% do Centro, 33% da A.M. de Lisboa, 7% do Alentejo, 5% do Algarve, 2% da Madeira e 2% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região com base no recenseamento eleitoral. A taxa de resposta foi de 31%*. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1102 inquiridos é de 3%, com um nível de confiança de 95%.