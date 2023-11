Sondagem mostra empate técnico entre PSD e PS

Depois do terramoto que levou à crise política, os dois principais partidos estão separados por um ponto. Na sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público, o PSD tem 29% e o PS 28%. Os socialistas sofrem uma queda de 13 pontos percentuais, face às ultimas eleições. Em terceiro lugar surge o Chega com 16%, mais do dobro do resultado obtido nas legislativas.

A sondagem aponta para o maioria clara dos partidos da área não socialista, que juntos somam 56%. Os da área socialista totalizam 41%.



Mas só há maioria na área não socialista com o Chega. Se o partido de André Ventura for retirado da equação, os dois blocos ficam praticamente empatados, com ligeira vantagem para a área socialista, mas essa vantagem parte do pressuposto de que o PAN se mantém nesta área.