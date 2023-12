Eleições do PS. Santos Silva espera "unidade" no partido

Augusto Santos Silva votou, este sábado, na distrital do Porto nas eleições para o novo secretário-geral do PS. O presidente da Assembleia da República admitiu que espera "unidade" no partido depois de eleito o sucessor de António Costa.

"Unidade" é o que espera Augusto Santos Silva depois de serem conhecidos os resultados das eleições para a liderança do Partido Socialista.



"O debate interno terminou anteontem. A partir desse debate nós estamos em condições de consolidar unidade", afirmou o presidente da Assembleia da República, depois de ter votado na distrital do PS no Porto.



"Um dos camaradas será hoje eleito secretário-geral. Será o secretário-geral de todos e estou certo que incorporará os contributos de todos", acrescentou ainda.



Apesar dos diferentes candidatos a sucessor de António Costa, Santos Silva disse não acreditar que o "PS vá mudar de rumo".



"O PS é o partido que sempre foi", apesar de mudar de liderança. E reforçou: "Seja qual for o candidato vencedor o rumo do PS manter-se-á".



Quanto aos valores dos resultados parciais destas eleições, Santos Silva admite que preferia que não fossem conhecidos enquanto decorrem ainda as eleições, mas acredita que os militantes socialistas votaram "em consciência".



"Teria sido escusado, mas estou certo que os militantes do PS pensam cada um pela sua cabeça. Portanto, cada um votou em consciência, independentemente de saber os resultados parciais de ontem".