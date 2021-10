Eleições PSD. Rio diz que o que está em causa "é a escolha do principal governante de Portugal"

"Não estamos perante a escolha de um bom tribuno, nem de um eficaz angariador de votos partidários. Estamos perante a responsabilidade da escolha de alguém que tenha capacidade de resiliência, coerência de percurso, experiência e vocação executiva, e inequívocos atributos de liderança", afirmou Rui Rio.

Para Rio, "o que está verdadeiramente em causa é a escolha do principal governante de Portugal", "de alguém que os portugueses reconheçam com o perfil adequado ao exercício do cargo que vai estar em disputa entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista".





Referindo-se aos resultados das autárquicas, Rio diz que "não fazia sentido" que não se recandidatasse quando conduziu "o partido a estes êxitos". "É evidente que eu não ia dar um passo atrás, principalmente quando o adversário que eu tenho teve o pior resultado da história do PSD", sublinha.