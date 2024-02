Em polos opostos. Mortágua e Ventura trocam acusações sobre "terroristas" nas listas

O debate entre Mariana Mortágua e André Ventura foi aceso logo desde o início, quando se discutiu a crise na habitação.e, por este motivo, uma das propostas que consta no programa do BE é a proibição da compra de casa a não residentes.“A procura de luxo vem porque houve um beneficio fiscal a residentes não habituais e também dos vistos gold”, disse Mariana Mortágua.André Ventura, por sua vez, defendeu que o peso dos vistos gold no investimento imobiliário “é zero” e criticou o BE por defender “um modelo de habitação em que o Estado é o dono e senhor de tudo”.Em resposta, Mariana Mortágua disse que o Chega apresenta propostas “que defendem a especulação imobiliária e os milionários” e afirmou que os "interesses imobiliários financiam o Chega”.

“Terroristas” nas listas

Ventura disse que esta acusação era “um disparate” e contra-atacou: “Não fui que tive um vereador que estava a vender casas da segurança social ao triplo do preço”.Em resposta, a líder dos bloquistas disse conhecer bem os “truques” de Ventura e acusou o Chega de ter como número dois "um dirigente da principal organização terrorista em Portugal".Ventura assegurou que Diogo Pacheco Amorim “nunca foi condenado por tribunal nenhum” e respondeu que o BE é que tem “dois candidatos que foram condenados por terrorismo, mataram bebés, foram assassinos”.Mortágua e Ventura mostraram também estar em polos opostos no tema da imigração, O líder do Chega defendeu um maior controlo e regulação a acusou o BE de “não só ter levado o Governo a extinguir o SEF - o maior erro que cometemos - como levaram ao regime disparatado dos vistos da CPLP”.“Há imigrantes porque há necessidade de trabalho imigrante em Portugal”, argumentou.O líder do Chega respondeu que

“Ninguém se quer sentar ao seu lado”

Já na reta final do debate, Mariana Mortágua disse que o objetivo do Bloco de Esquerda é “determinar a governação” e lembrou que a “'Geringonça' foi uma governação que cumpriu aquilo que prometeu”.“Ninguém se quer sentar ao seu lado por causa das suas posições xenófobas e racistas, nomeadamente sobre imigração”, disse a líder do Bloco de Esquerda.Ventura, por seu lado, terminou o debate a acusar Mortágua de ser “a muleta do PS”.