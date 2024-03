Emigrantes sentem-se desrespeitados e avisam com votos de protesto

Os alertas são feitos pelo antigo conselheiro das Comunidades Portuguesas, que diz que já estão habituados à falta de consideração. Pedro Rúpio avisa que o voto dos emigrantes pode passar a ser um voto de protesto, até porque continua por cumprir a promessa de agilizar o voto de quem vive nos estrangeiro.





Para o ex-conselheiro, é preciso acabar com as questões administrativas que acabam por anular milhares de votos.

Isto numa altura em que milhares de votos voltaram a ser anulados, nestas legislativas, devido à falta da cópia do Cartão do Cidadão no envio por correio do boletim de voto.