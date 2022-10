Empresa marido. Ministra Ana Abrunhosa critica ataques de carácter

A ministra da Coesão Territorial criticou o que chama o julgamento na praça pública a propósito dos fundos comunitários recebidos pela empresa do marido. Ana Abrunhosa diz que nunca teve qualquer intervenção sobre a atribuição de fundos e não tem qualquer relação com os negócios do marido. Esclarecimentos dados num artigo no jornal público.