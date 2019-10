Encontro extraordinário da Concertação Social junta UGT e CGTP com Brexit em debate

Foto: Direitos Reservados

As duas principais centrais sindicais estiveram esta manha e falaram sobre o Brexit.

A UGT espera que haja acordo entre a União Europeia e as entidades britânicas.



Paula Bernardes, da central sindical, salienta a importância de se encontrar alternativas para salvaguardar os interesses nacionais.



Já a CGTP não se pronunciou sobre a questão e preferiu insistir no aumento do salário mínimo nacional para 900 euros.