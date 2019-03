Enfermeiros da Madeira vão ver recuperado tempo de serviço que esteve congelado

Reuters

Sindicatos e governo regional chegaram a acordo e a recuperação das carreiras, que custa aos cofres madeirenses cerca de quatro milhões de euros, vai ser feita de forma faseada, até 2021 e começa já este ano.



Esta é a segunda vez, no espaço de meio ano, que o Governo madeirense chega a acordo com sindicatos sobre esta matéria.



Em outubro do ano passado os professores da Madeira viram reconhecida a contagem total do tempo de serviço.