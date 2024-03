Entre aplausos e receios. As reações internacionais às eleições portuguesas

🇵🇹Apoiamos por convicção, princípio, valores, não por moda ou momento político



, escreveu na rede social X Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro."Apoiamos por convicção, princípio, valores, não por moda ou momento político. Juntos somos mais fortes, por isso oda esquerda radical nos difama, para evitar que tenhamos esses laços", acrescentou.Em Espanha, o presidente do Partido Popular espanhol (PP), Alberto Núñez Feijóo, felicitou o líder do PSD, Luís Montenegro, pela "grande vitória" nas eleições.

"Como já lhe disse ao telefone, parabéns ao Luís Montenegro e ao PSD pela grande vitória eleitoral nas Legislativas 2024. Fico feliz por ver que os nossos irmãos portugueses escolheram o único projeto credível para a mudança em Portugal", escreveu no X.

Tal y como le he comunicado por teléfono, felicidades a @LMontenegroPSD y al @ppdpsd por la gran victoria electoral en las #legislativas2024.



Me alegra ver que nuestros hermanos portugueses han elegido el único proyecto creíble para el cambio en #Portugal.

🇵🇹🇪🇺🇪🇸 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) March 11, 2024

Imprensa internacional dá destaque à extrema-direita

Na generalidade, a imprensa internacional realçou o sucesso do Chega, que passou de 12 deputados para 48, lê-se no site de notícias brasileiro G1, que relaciona o crescimento do partido de André Ventura com as polémicas em torno do socialista António Costa e do social-democrata Miguel Albuquerque."Nos últimos meses, políticos das duas partes foram denunciados por esquemas de corrupção. Nesse cenário, o Chega, de extrema-direita, teve uma votação significativa. Nas eleições anteriores, por exemplo, o partido havia tido 7,2 por cento", refere o G1.Nos Estados Unidos houve também destaque para a, como referem tanto a CNN como o. "O Partido Socialista português sofreu uma derrota numa eleição nacional apertada que refletiu a deriva do país para a direita", com o partido de André Ventura num "sólido terceiro lugar", refere o NYT.Também odedicou um artigo tema das eleições portuguesas, afirmando que

No Médio Oriente, a Al Jazeera realça que "a Aliança Democrática venceu os socialistas no poder numa contagem de votos que se caracterizou por um aumento da extrema-direita".

Em Espanha, destaque para a "vitória mínima do centro-direita nas eleições em Portugal". ", após mais de oito anos de governação de António Costa, mas uma grande parte dos votos foi para o partido de extrema-direita Chega, que quadruplicou o número de lugares conquistados em 2022", escreve oTambém no país vizinho, oinforma que o "centro-direita venceu por uma margem mínima em Portugal enquanto os 'ultras' exigem a entrada no governo".O alemãofala numa "corrida apertada até à reta final", enquanto o France 24 refere

Novas eleições antecipadas?

As reações aos resultados eleitorais estendem-se também ao campo económico, come de um governo instável poder dificultar a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), não descartando novas eleições antecipadas."Na nossa opinião, mais do que as finanças públicas, o risco mais tangível a curto prazo é um possível atraso na implementação das reformas e investimentos do PRR", referiu o vice-presidente sénior da Morningstar DBRS, Global Sovereign Ratings, Javier Rouillet, citado pela agência Lusa.Segundo o responsável,A DBRS acredita que um governo liderado pela Aliança Democrática "continuaria a prosseguir uma política orçamental sólida e a reduzir o rácio da dívida pública durante a próxima legislatura, utilizando o espaço orçamental disponível para reduzir os impostos".

