Entrevista à Antena 1. Ministra da Justiça defende reflexão sobre recurso a escutas telefónicas

A ministra da Justiça considera necessária uma reflexão alargada sobre o recurso aos chamados meios ocultos de investigação, como as escutas telefónicas. Em entrevista à Antena 1, um dia depois de ser apresentada a agenda do Governo contra a corrupção e na semana em que foram divulgadas escutas relativas à Operação Influencer, Rita Júdice admite que olha com preocupação para tudo o que possa constituir violações do segredo de justiça e reconhece que é preciso agir nessa matéria.