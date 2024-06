"Combate sem tréguas". Governo aprova pacote de 32 medidas contra a corrupção

(em atualização)



O documento que esteve a ser preparado nos últimos meses pela titular da pasta da Justiça, Rita Alarcão Júdice, após audiências e negociações com os partidos e agentes da sociedade civil e do setor da justiça, foi esta quinta-feira discutido em Conselho de Ministros.







“mina e muito a confiança nas instituições democráticas”, “prejudica e muito a atividade económica do país” e também porque “retira muita da nobreza que deve estar sempre subjacente ao exercício de funções públicas”. O primeiro-ministro começou por apresentar, em linhas gerais, a agenda anticorrupção do Governo, afirmando que o combate à corrupção "é uma prioridade" do atual Governo “desde a primeira hora”, porquee também porque

"Agenda realista, exequível, ambiciosa e eficaz"



A ministra da Justiça considerou que a agenda é "realista, exequível, mas também que é ambiciosa e acreditamos que vai ser eficaz". Na apresentação mais detalhada do pacote de medidas anticorrupção feita por Rita Júdice, explicou que se trata de uma “agenda porque o que está na agenda não é para ser esquecido é para ser um compromisso".





Na esperança de combater com eficácia a corrupção em Portugal, o Governo aprovou uma agenda anticorrupção com 32 propostas, assentes em quatro áreas-chave: "a prevenção, a punição efetiva, a celeridade processual e a protecção do setor público", pode ler-se na apresentação do Executivo. A prevenção no Estado

São oito as medidas apresentadas que assentam na “prevenção”, o primeiro pilar fundamental da agenda anticorrupção, que pretendem garantir políticas públicas robustas à corrupção e a conceder maior transparência na relação do Estado com os privados, mas também nos negócios entre ambas as partes. A mais sonante é a “regulamentação da atividade de lóbi através da criação de um regime de transparência e do seu Código de Conduta”.



A punição efetiva O segundo pilar da agenda é constituído por dez medidas que preveem, entre outras, a criação de um mecanismo de perda alargada de bens que pode ser aplicada mesmo em caso de arquivamento de processos.





"Já existe um mecanismo de perda alargada de bens, mas queremos incrementar para ser mais eficaz. Este mecanismo pode ser aplicado mesmo que não haja condenação e que o processo seja arquivado", afirmou a ministra da Justiça.







Para Rita Júdice, esta é "uma das medidas-chave" apresentadas que pretende "combater o enriquecimento ilícito", garantindo a "devida perda da vantagem do crime e que se percecione que o crime não compensa", reiterou.







Processos mais céleres



O terceiro pilar da agenda, a celeridade dos processos, é constituído por onze medidas que prevêem processos penais menos expostos a expedientes dilatórios, novas capacidades de obtenção de prova, meios digitais para os inquéritos e por último, um investimento no capital humano nos Tribunais.







Protecção do setor público



O último pilar, a proteção do setor público, é composto por três medidas que pretendem capacitar os decisores judiciais e ter uma sociedade mais exigente face à corrupção.