Governo avança com pacote de 30 medidas contra corrupção

As matérias que entendemos que não são tão consensuais, ou que possam criar mais resistência, provavelmente não serão apresentadas no Parlamento". Além da regulamentação do lobbying, o pacote anticorrupção destaca também a criminalização do enriquecimento ilícito, ou alargamento do período de nojo para o exercício de funções em entidades privadas relacionadas com a área de atuação anterior. Por outro lado, o aumento das penas para crimes de corrupção ou prolongamento dos prazos de prescrição devem ficar de fora.

A ministra da Justiça adiantou ainda que as matérias menos consensuais podem ficar fora do pacote. "Vamos fazer o melhor que podemos para procurar consenso em matérias que serão transversais foi isso que procurámos."."Vamos ter que gerir da melhor maneira. O Governo não se demite da função de governar. Assim como os partidos políticos, com assento parlamentar, não se estão a demitir de fazer as suas propostas ao Parlamento e é dessa discussão, desse diálogo, que sairão as soluções que forem aprovadas. Sem medos", acrescentou a governante.

e o pacote está pronto para ser aprovado, avançou a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice.. Tinha sido apresentada, de forma breve, no Conselho de Ministros de dia 3 de junho, e vai ser agora discutida com todos os ministros, esperemos que seja aprovada e possa ser tornada pública", esclareceu a titular da pasta da Justiça.".

A 3 de abril, no seu primeiro Conselho de Ministros, o Governo liderado por Luís Montenegro decidiu como primeira medida mandatar a ministra da Justiça para falar com todos os partidos com assento parlamentar, agentes do setor da justiça e sociedade civil com vista à elaboração de um pacote de medidas contra a corrupção, num prazo de 60 dias.





Já a 28 de maio, à margem da sua primeira audição parlamentar, a ministra avançou que o trabalho estava praticamente concluído. “Ouvimos muitas pessoas, muitas entidades, recebemos também alguns contributos escritos e estamos na reta finalíssima do que será uma agenda anticorrupção”, afirmou na altura.

As reações da oposição

O Partido Socialista acusa o Governo de falta de diálogo na discussão das medidas. A líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, considera que as ideias transmitidas “são vagas”. Além disso, “no momento em seria para apresentarmos propostas, dizem-nos que entrarão em contacto e não entram”.A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, afirma que “foi com algum agrado” que o seu partido “verificou que há uma aproximação de contributos que o próprio PAN deu, desde logo nos eixos da prevenção, da educação, mas também da repressão destes fenómenos, em particular em algumas dimensões como a regulamentação do registo de interesses, do, mas também da transparência”.como uma prioridade, o que é errado".Para Fabian Figueiredo, líder parlamentar do BE, o combate à criminalidade financeira "devia estar no pacote".Já António Filipe, do PCP, frisa que "é sabido que temos manifestado a nossa discordância relativamente à regulação do, como sendo um mecanismo de combate à corrupção, que do nosso ponto de vista não é".Cristina Rodrigues, do Chega, frisa que o seu partido está satisfeito "com o facto de que a ministra pretende avançar com a regulamentação do. Outro ponto muito relevante diz respeito ao confisco de bens"., e depois há outras questões, nomeadamente questões relacionadas com o Portal Base, com mais detalhe da informação".