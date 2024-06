Governo aprova pacote de medidas anticorrupção e regulamentação do lobbying

Omid Armin - Unsplash

Os sinais exteriores de riqueza que não tenham justificação, na declaração anual de IRS de património e rendimentos, vão passar a ser considerados como produto de atividade criminosa.



A informação é avançada na edição desta quinta-feira do Correio da Manhã.



Isto no dia em que o Conselho de Ministro discute e aprova um pacote de 30 medidas anti-corrupção, depois de a ministra da Justiça se ter reunido com os partidos políticos, para promover o diálogo nesta matéria. A oposição acusa o Executivo de falta de abertura nas negociações.



A ministra da Justiça garante que o Governo procurou consenso com todos os partidos nesta matéria.



O pacote de 30 medidas de combate à corrupção será assente em três eixos: prevenção, educação e repressão. A ministra da Justiça garante que o Governo procurou consenso com todos os partidos nesta matéria.