Entrevista a José Luís Carneiro. "Não haverá reedições de blocos centrais"

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Em entrevista à Antena 1, José Luís Carneiro afirma que é possível encontrar no quadro parlamentar soluções duradouras, mas rejeita um cenário de bloco central. O candidato a secretário-geral do PS considera que foi mal interpretado quando disse que, com a sua liderança, o Chega nunca chegará ao poder: "Nunca disse que iria viabilizar um governo do PSD".