Pedro Nuno Santos à Antena 1: "Eu não sou assim-assim, mas isso não quer dizer que seja radical"

Antena 1

Pedro Nuno Santos, em entrevista à Antena 1, desvaloriza as críticas de Cavaco Silva às “contas certas” do PS. Pedro Nuno Santos diz que a direita ficou zangada e "Cavaco Silva está em campanha pelo PSD". É assim que o candidato à liderança do PS explica o artigo de Cavaco Silva publicado ontem no jornal Público. “O PSD não tem um bom histórico na divida pública”.