O líder da coligação PCP-PEV quer aumentar o número de deputados no Parlamento e, se possível, recuperar os 12 mandatos que tinha em 2015. Se isso não acontecer, não assume a derrota como pessoal: no PCP, diz Paulo Raimundo, as vitórias e as derrotas são de todos.



A entrevista ao secretário-geral do PCP é da jornalista Oriana Barcelos.