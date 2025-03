"Está nas mãos do Governo". PS exorta executivo a retirar moção de confiança

"Há margem para não haver eleições"





Em relação ao caso que desencadeou a crise política, Pedro Nuno Santos insistiu no pedido de esclarecimentos por parte do primeiro-ministro e que por isso, "está nas mãos do Governo não haver eleições".







"É o primeiro-ministro que decide apresentar uma moção de confiança" já sabendo qual é o sentido de voto de todos os partidos. "Quando decide apresentar uma moção de confiança, ele decide ir para eleições", afirmou.

Pedro Nuno Santos defendeu também que a comissão parlamentar de inquérito proposta pelo PS é "essencial" para apurar a verdade sobre a empresa ligada à família do chefe de Governo. "Não é aceitável que tenhamos tido um primeiro-ministro avençado sem o correspondente trabalho prestado a essas empresas", adiantou.



"O Governo está obviamente desorientado, de cabeça perdida", considerou. "Em vez de estar a atirar o país para eleições, o que devia fazer era dar explicações ao povo português", acrescentou ainda.



Com o ministro dos Assuntos Parlamentares a considerar que "a bola está do lado do PS",O líder socialista recordou o chumbo de uma moção de rejeição do programa eleitoral, a viabilização da eleição do presidente da Assembleia da República ou a abstenção na votação do OE2025.O secretário-geral do PS junta a esta lista o chumbo de duas moções de censura nas últimas duas semanas.Neste contexto, lançou um apelo ao primeiro-ministro, considerando que ainda "há margem para não haver eleições".o primeiro desafiou o PS a abster-se na moção de confiança para deixar avançar a comissão de inquérito, o segundo admitiu que o executivo poderia nem levar a moção de confiança à discussão caso o PS desistisse da comissão de inquérito.