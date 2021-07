Estado da Nação. O que dizem PS e PSD na antecâmara do debate

O secretário-geral adjunto do PS José Luís Carneiro destaca o esforço do Executivo para apoiar famílias e empresas. Rui Rio, o líder do maior da oposição, deixa um elogio ao vice-almirante Gouveia e Melo. E muitas críticas ao que considera ser o desgoverno do Executivo.