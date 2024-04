O Tribunal Constitucional voltou a rejeitar os estatutos do PAN. Em causa estão as alterações aprovadas no último congresso, em Maio do ano passado, relacionados com infrações disciplinares.

A nova versão dos estatutos remete para o regulamento disciplinar, elaborado e aprovado pela Comissão Política, mas o Tribunal Constitucional considera que as alterações não especificam quais comportamentos podem ser alvo de sanções ao nível da disciplina do partido Pessoas-Animais-Natureza.



Outra falha assinalada pelos juízes tem a ver com o facto de NÃO estarem definidos prazos para aplicar as sanções, nem prazos para recursos.



É a segunda vez que o Constitucional rejeita as alterações aos estatutos do PAN.