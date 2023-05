Eugénia Correia. Chefe de gabinete de Galamba ouvida pela comissão de inquérito à TAP

A comissão parlamentar de inquérito à TAP está a ouvir Eugénia Pinheiro, chefe do Gabinete do ministro das Infraestruturas, depois de, durante a tarde ter sido ouvido Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba que acusou o Governo de mentir sobre os acontecimentos no Ministério.

21h45 – Eugénia Pinheiro diz que não foi contactada pelo conselho de fiscalização do SIRP



Questionada pelo deputado Bruno Dias, do PCP, sobre se foi contactada pelo conselho de fiscalização do SIRP, Eugénia Pinheiro respondeu que não.



“Nunca fui contactada pelo conselho de fiscalização do SIRP”, afirmou.







21h15 – “Sou eu que pago as faturas e sou eu que recebo a faturação detalhada de todos os telefones do gabinete”



Sobre as acusações de Frederico Pinheiro quanto a uma alegada campanha movida pelo executivo contra a sua pessoa, Eugénia Pinheiro afirma “nem imagino o que isso pode querer dizer”.



“Naturalmente que fizemos uma conferência de imprensa, naturalmente que fizemos essa cronologia que foi pelo nosso gabinete de imprensa transmitida aos senhores jornalistas, não consigo sequer entender o que essa expressão quer dizer”, responde.



A chefe de gabinete de João Galamba reconhece ainda ignorar como foi o documento da cronologia disponibilizado aos jornalistas: “por email ou provavelmente por telefone, não faço a mínima ideia”. O deputado tem a informação de que foi por WhatsApp.



Sobre as alegadas tentativas de aceder ao conteúdo do telefone de serviço atribuído a Frederico Pinheiro, Eugénia Correia responde que o acesso ao número era da sua responsabilidade.

“Como referi o número de telefone a que o doutor Frederico se refere não era dele, era do gabinete do ministro das Infraestruturas. O dele, como o meu, como o de todos os outros”, explica.



“Sou eu que pago as faturas e sou eu que recebo a faturação detalhada de todos os telefones do gabinete, como era esse”. Posteriormente o doutor Frederico Pinheiro após a sua exoneração solicitou a passagem do número para a sua titularidade”, pedido realizado através da secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros que dele deu parte a Eugénia Correia, a qual respondeu “com certeza, dada a autorização para a portabilidade”.







20h50 – “Ninguém mexeu no telemóvel de Frederico Pinheiro”



Questionada sobre a alegada intervenção no telemóvel ed Frederico Pinheiro, Eugénia Pinheiro começou por esclarecer que o ex-adjunto de Galamba, “bem como todos os membros do gabinete, recebeu indicações minhas para que todos os assuntos referidos no gabinete fossem reportados por escrito, ou seja, não se trabalha em questões do gabinete por whatsapp, mensagens não recuperáveis”.



A chefe do gabinete do ministro das Infraestruturas diz que pediu a Frederico Pinheiro que lhe remetesse o pedido da CEO da TAP para estar presenta na reunião com os elementos do PS. “O doutor Frederico, como sempre, não tinha nada e não se lembrava de nada”, afirmou.



Pediu, por isso, para verificar se havia mensagens ou telefonemas dessa data. “Foi-me transmitido que as mensagens da CEO da TAP têm um mecanismo em que as mensagens estão disponíveis apenas durante um certo período de tempo”, explicou, acrescentando que foi então pedido a um informático se podia recuperar as tais mensagens.



“Quem instalou o programa e cumpriu indicações dadas pelo informático foi o próprio Frederico Pinheiro. Não foi ninguém a não ser o Dr. Frederico a mexer naquele telefone, mas de acordo com as indicações do informático”, refere.



“Ninguém mexeu no telemóvel de Frederico Pinheiro e se tivesse sido mexido, poderia porque não só o telefone não é dele como o número não é dele”, argumentou a chefe de gabinete, que acrescentou que “foi o próprio que, seguindo as indicações do informático, tentou verificar se era possível recuperar as mensagens e acabou por apagar tudo”.







Eugénia Correia reconheceu que existiram “sem querer” tentativas de contactar Frederico Pinheiro no dia 28 de abril e depois a 11 de maio, quase duas semanas depois.



“Naturalmente, fui recuperar as mensagens que troquei com o doutor Frederico Pinheiro sobre os acontecimentos em análise e sem querer o telefone fez a ligação mas não falei com ele nem tinha qualquer intuito de falar com ele”, revelou.



Isto sucedeu em dias diferentes. “Não recuperei todas no mesmo dia”. “Não contactei o doutor Frederico voluntariamente”, frisou.



A chefe de gabinete revela que fez print-screen das mensagens que depois poderão ser disponibilizadas à Comissão.







20h35 – Eugénia Correia não referiu as agressões no telefonema com o SIS



Nessa chamada, “reportei que tinha sido levado do Ministério das Infraestruturas um computador onde estavam incluídos documentos classificados bem como todos os documentos relevantes referentes à TAP dos últimos anos”, esclareceu Eugénia Correia, acrescentando “que esse computador tinha sido levado por um adjunto previamente exonerado”.



“Os telefonemas foram muito e cingi-me à informação essencial”, referiu ainda, respondendo que não referiu as agressões que alegou ter sofrido. “O risco não está nas agressões que foram feitas naquele Ministério, mas no facto de que fora daquele Ministério estar um computador com informação muito relevante do ponto de vista financeiro e não só, certamente, de uma empresa estratégica para o país”.



O presidente da Comissão interrompe entretanto o questionário, para lembrar aos intervenientes o cuidado de não ter sido ainda definido pelo poder judicial a tipificação do que se passou, nomeadamente se se deu ou não um roubo do equipamento por parte de Frederico Pinheiro.



A chefe de gabinete explica que agiu conforme as “indicações genéricas” dadas pelo SIRP quando assumiu o cargo “tendo em conta a área crítica de infraestruturas para o país, de como proceder perante situações de eventual risco”.



Eugénia Correia revela ainda que, quando solicitou ao secretariado do seu gabinete, que “estava em casa”, uma chamada para o SIRP, este referiu que não possuía o número tendo por isso ligado à secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros, que presta apoio à área governativa, para obter a informação “no sentido de me poder fazer a chamada”.







20h32 - Eugénia Correia diz ter recebido chamada do SIS depois de ligar para o SIRP





Eugénia Correia confirmou que “foi contactada pelo SIS” depois de ela própria ter telefonado para o SIRP. Frisa que essas são as instruções que tem enquanto chefe de gabinete, no sentido de proteger informações e dados que abranjam setores públicos críticos.



“Recebo instruções e indicações de como proceder em situações de potencial, eventual risco”, explicou, “e agi em conformidade com as instruções recebidas”.



“Cumprindo as orientações que recebi, pedir uma chamada para o SIRP”, revelou acrescentando perante a insistência do deputado que, “depois de pedir essa chamada, sim, recebi uma chamada do SIS”.







20h30 – Câmaras de vigilância do quarto andar do Ministério não funcionavam



Questionada por Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, sobre as câmaras de videovigilância do Ministério, Eugénia Pinheiro diz que perguntou ao presidente do IMT sobre a câmara de videovigilância do piso quatro, que a informou que esta não funcionava.



A chefe do gabinete, ao saber que Frederico Pinheiro saiu do Ministério com o computador, informou que foi tratar da questão do computador “que me parece mais relevante para o interesse público”.



“Falei com o diretor do SEGER para saber se o computador poderia ser totalmente bloqueado relativamente ao seu conteúdo e acessos”, referiu, sendo informada que “tal não era possível”.



Lembrando que Frederico Pinheiro estava “exonerado”, Eugénia Correia esclareceu que o Gabinete Nacional de Segurança não foi informado da exoneração.







20h25 - João Galamba foi informado “que estava a ocorrer uma situação muito invulgar”



A chefe do Gabinete do ministro das Infraestruturas diz que João Galamba "ficou a par do sucedido após as agressões”, lembrando que “tudo se passou num momento temporal de 10 minutos”.



“O ministro foi informado que estava a ocorrer uma situação muito invulgar”, acrescentou.







20h20 - "Há uma grande diferença entre bens pessoais e bens que não nos pertencem"





Eugénia Correia explica que foi dada a ordem de não deixar o ex-adjunto sair do Ministério para tentar impedir que o computador saísse do edifício. “Quando se está perante um roubo parece-me lógico”, defende.



“Tive o cuidado de confirmar que o computador estava nas instalações do Ministério. Estando exonerado, não havia qualquer razão para pensar que ele lá regressasse, estando proibido pelo ministro das Infraestruturas de regressar às instalações”, explicou.



Questionada pelo Bloco de Esquerda se não seria normal regressar ao local de trabalho para recolher bens pessoais, Eugénia Correia sublinha que “há uma grande diferença entre bens pessoais e bens que não nos pertencem”.



“Não estamos a falar de bens pessoais, mas de um bem do Estado que não era pertença de Frederico Pinheiro”



“Estando proibido de entrar nas instalações, Frederico Pinheiro deveria solicitar que lhe fossem entregues os seus bens pessoais, bem como os documentos pessoais que estivesse no seu computador”.







Em relação ao telemóvel de serviço, Eugénia Campos diz que “a preocupação foi simultânea”. “Às 21h01 foi solicitado telefonicamente e depois confirmado por e-mail que promovesse de imediato o bloqueio do computador e do telemóvel”, afirmou.







“A preocupação foi exatamente igual, porém depois dos acontecimentos estranhos que ocorreram, tive oportunidade de falar com o diretor do CEGER que me disse que estava cancelado o telemóvel. Assunto resolvido”, explicou.







20h15 - Eugénia Pinheiro acusa Frederico Pinheiro de a ter agredido







A chefe do gabinete do ministro das Infraestruturas começou a ser ouvida na comissão de inquérito à TAP.







À questão sobre o momento em que foi "agredido Frederico Pinheiro", antes ou depois de os elementos do ministério tentarem recuperar a sua mochila, Eugénia Correia respondeu que explicou ao ex-adjunto que não poderia levar o computador do ministério, mas que Frederico Pinheiro insistiu em colocá-lo na mochila e manifestou a intenção de o levar consigo.







Eugénia Pinheiro tentou agarrar a mochila e diz que nessa altura, Frederico Pinheiro agrediu-a.





“Quando Frederico Pinheiro acabou de colocar o computador dentro da mochila e passa para sair, eu tento agarrar a mochila. Nesse momento, o doutor Frederico Pinheiro agrediu-me e a outra colega”, afirmou.



“Nunca houve a intenção de agarrar o doutor Frederico Pinheiro. A intenção era impedir a saída do computador que não lhe pertencia, que pertencia ao Estado, e que ele não tinha qualquer direito de levar para onde quer que fosse, tendo em conta que estava exonerado”, acrescentou.





“Agarrei o doutor Frederico Pinheiro e, em consequência, dá-me um murro. Depois, a doutora Paula Lagarto tentou agarrar a mochila e levou vários murros e, sequentemente, a doutora Rita Penela tenta também agarrar a mochila”, descreve.

Frederico Pinheiro ouvido durante a tarde



Durante a tarde desta quinta-feira foi já ouvido Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro João Galamba, em sede de comissão parlamentar de inquérito. Foram cinco horas de perguntas e respostas para clarificar os acontecimentos em torno de um computador levantado por Frederico Pinheiro no Ministério das Infraestruras.





No final da audição, o ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, concordou em entregar o telemóvel de serviço à Polícia Judiciária para tentar recuperar mensagens apagadas no âmbito de uma intervenção que disse ter sido pedida pela chefe de gabinete.



"O telemóvel foi formatado por mim, até porque continha informação classificada e que, de imediato, obviamente, fui apagando do meu telemóvel após o meu afastamento do Ministério das Infraestruturas", referiu Frederico Pinheiro.



O presidente da comissão de inquérito, António Lacerda Sales, explicou que, para que a comissão ficasse com o telemóvel, seria necessário comunicar aos órgãos de polícia criminal para recolher o equipamento, a menos que o ex-adjunto entendesse entregá-lo à polícia, sob assinatura da comissão de inquérito.



Frederico Pinheiro, depois de conferenciar com o seu advogado João Nabais, acabou por concordar com esta sugestão.



"Fica então assim definido", respondeu Lacerda Sales. O telemóvel ficará guardado num cofre no Parlamento até ser entregue à Polícia Judiciária.