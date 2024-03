Eurodeputados do PSD que vão para o Governo cessam funções na segunda-feira no PE

Fonte do partido disse que os três eurodeputados do PSD cessam funções um dia antes da tomada de posse do executivo, cuja composição foi conhecida hoje, e no qual ficarão com as tutelas dos Negócios Estrangeiros, Ambiente e Energia, e da Agricultura e Pesca, respetivamente.

Neste caso não há uma renúncia ao mandato no Parlamento Europeu, apenas uma incompatibilidade que é comunicada à instituição.

Fonte do partido disse que ainda não estão decididos os nomes dos três candidatos que se seguem nas listas de 2019 para substituir os eurodeputados sociais-democratas, a pouco mais de dois meses das eleições europeias.

O primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, e os ministros do XXIV Governo Constitucional tomam posse na terça-feira e os secretários de Estado dois dias depois, estando o debate do programa de Governo marcado para 11 e 12 de abril.