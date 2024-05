Esta noite, todos os partidos com assento parlamentar vão debater entre si as ideias que defendem para as próximas eleições europeias a acontecer no próximo dia 9 de junho. Depois de vários debates a quatro, chegou a hora de os cabeças-de-lista de cada partido debater com todos os candidatos ao Parlamento Europeu.





O debate tem início às 21h00 e terá transmissão nas três televisões generalistas.