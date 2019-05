Europeias. Holanda já votou mas só domingo sabe resultados

As sondagens à boca das urnas apontam para uma vitória inesperada dos Trabalhistas que, caso se confirme, deverá eleger cinco deputados num total de 26.



Em segundo lugar, ficou o Partido Popular para a Democracia do atual do primeiro-ministro holandês.



A participação de eleitores na Holanda subiu em relação a 2014.



O primeiro-ministro, Mark Rutte, reagiu às projeções e que considera que "é um belo resultado".