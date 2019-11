Europeias. Partidos gastaram mais 900 mil euros do que o previsto

De acordo com os dados divulgados pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos,O vencedor da noite de eleições é responsável por 35 por cento do total das despesas, com um valor afixado nos 1,68 milhões de euros.Com um orçamento inicial de 1,25 milhões,A balança das despesas e das receitas também ficou desequilibrada,Juntamente com o PS, o BE e o CDS também apresentaram desvios face ao plano inicial. Com gastos de cerca de 879 mil euros,Por sua vez,Os partidos que mais gastaram nas campanhas foram o PS, BE, PSD, CDS e CDU. No entanto, nem todos chegaram ao final com saldo negativo.

PAN com o melhor balanço

Feitas as contas, foram gastos mais 900 mil euros do que estava previsto nas campanhas para as eleições europeias. Porém, alguns partidos acabaram por obter lucro.Relativamente à receita, o PSD - que obteve o pior resultado de sempre em eleições europeias - apresentou uma conta muito próxima à das despesas.A CDU também apresentou um saldo positivo.Encabeçada por João Ferreira, a coligação terminou as contas com um diferencial positivo de cerca de 1600 euros, com uma receita de 690.494 euros.De acordo com o relatório da Entidade de Contas, o PAN também fechou as contas com um saldo positivo e é o que apresenta um melhor balanço. O partido que elegeu pela primeira vez um eurodeputado, gastou menos 10.722 euros do que estava delineado no orçamento.Liderada por André Ventura, a coligação apresentou um orçamento de 500 mil euros, tendo apenas despendido 24.316 na campanha. Para além disso, a receita também se ficou apenas nos 15.604 euros.O Aliança gastou cerca de três mil euros, o PCTP mais de 11 mil, o MAS 3835 e o Livre 7851. Todos eles ficaram dentro do orçamento. O Iniciativa Liberal, por sua vez, gastou mais de 37 mil euros, apresentando um desvio negativo de 9059 euros.Os partidos Nós, Cidadãos!, Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP) e o Partido Nacional Renovador (PNR) não apresentaram as contas finais à Entidade das Contas.