Eutanásia. Os passos que se seguem até lei entrar em vigor

Depois de mais de três horas de debate na Assembleia da República, os projetos-lei apresentados pelo Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), PAN (Pessoas- Animais- Natureza) e Iniciativa Liberal foram aprovados pelos 222 deputados presentes no hemiciclo.com a participação dos deputados que se opuseram à despenalização, caso do PSD (em que a bancada parlamentar tinha liberdade de voto) do CDS e do Chega.. Regimentalmente não há prazos legais ou constitucionais para que o documento seja aprovado na especialidade. No entanto, o PS pretende que a lei esteja concluída antes do verão, no final da sessão legislativa, em julho.

Durante o período de tempo em que vai decorrer a discussão na especialidade, os movimentos pró-vida e anti eutanásia, com o apoio da Igreja Católica, para recolher as assinaturas – são necessárias 600 – e propor no Parlamento uma iniciativa legislativa para um referendo nacional.







Se o diploma for vetado por Marcelo Rebelo de Sousa regressa ao Parlamento.







Nessa altura, os partidos, em tese, podem ter os deputados necessários para confirmar um eventual diploma. Segundo o artigo 136º da Constituição portuguesa, a maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Nessa situação, e segundo o mesmo artigo da Constituição, “o Presidente da República devera promulgar o diploma no prazo de oito dias a contar da sua receção”.



Outra possibilidade é o Presidente da República remeter o diploma aos juízes do Tribunal Constitucional.



Nesse caso, a discussão passaria para outro nível, visto que, à partida, existem posições distantes sobre a eutanásia entre políticos e especialistas. Se for suscitada a questão constitucional, os prazos decorrem durante semanas até o plenário de juízes anunciar o acórdão.



Segundo a Constituição, o “chumbo” de um diploma pelo Tribunal Constitucional, é depois vetado obrigatoriamente pelo Presidente da República e devolvido novamente ao Parlamento.







(em atualização)