Eutanásia. PS acusa PSD de "pirueta política"

O líder parlamentar socialista destaca que o projeto de lei da Eutanásia resultou de um processo "maduro" e diz que os social-democratas estão a protagonizar uma "pirueta política".







"Hoje, uma vez mais, [o PSD] resolveu alterar a posição do PPD/PSD, numa atitude seguidista face ao partido de extrema-direita que tem assento neste parlamento", declarou.





Eurico Brilhante Dias lembrou que o projeto de lei para a despenalização da morte medicamente assistida foi votado a 9 de julho, no mesmo dia em que foi também votado um projeto de resolução do Chega a pedir um referendo.







"Esse projeto de resolução [do Chega] foi chumbado com votos do PS, mas não só. Aliás, foi chumbado também com votos de deputados do PPD/PSD", observou.





Em relação à proposta do PSD de referendo sobre eutanásia, pela parte do PS, espera-se que a esmagadora maioria dos deputados socialistas vote contra, embora Eurico Brilhante Dias refira que a sua bancada "tem por norma liberdade de voto".