Évora e Elvas vão ter nova ligação ferroviária em 2022

Foto: RTP

A obra de cerca de 100 quilómetros vai ter um apoio comunitário de 40 por cento e rondará os 500 milhões de euros, com o explicou à Antena 1, o ministro do Planeamento e Infraestruturas Pedro Marques.



Ainda dentro desta iniciativa os chefes dos Governos português e espanhol assistem ao lançamento do concurso para a ligação ferroviária entre Évora e Elvas, bem como das obras de modernização do troço Elvas-Caia, na fronteira.



A obra de construção da nova linha entre Évora e Elvas deverá iniciar-se até março de 2019 e a conclusão está programada para o primeiro trimestre de 2022.



O concurso será lançado no Museu de Arte Contemporânea de Elvas, às 11:30, na presença de António Costa, Mariano Rajoy e da comissária europeia dos Transportes, Violeta Bulk.