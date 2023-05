Ex-adjunto de João Galamba. Comissão de inquérito à TAP ouve Frederico Pinheiro

O primeiro a prestar declarações aos deputados é Frederico Pinheiro. A audição do ajunto exonerado tem início marcado para as 14h00. Eugénia Correia, chefe de gabinete do ministro, é ouvida a partir das 17h00.







, relativamente às notas do ex-adjunto do ministro sobre reunião preparatória da audição da ex-CEO da transportadora.. O governante, cujo pedido de demissão foi recusado pelo primeiro-ministro, António Costa, sustenta que as notas enviadas pelo ex-adjunto no corpo de um e-mail foram remetidas à comissão parlamentar.O caso teve início a 26 de abril.. Isto após ter sido exonerado por “comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades” inerentes às funções.

A polémica agudizou-se com a notícia da intervenção do Serviço de Informações de Segurança para a recuperação do computador de Frederico Pinheiro.

Este incidente desembocou num diferendo público entre o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e António Costa, em redor da manutenção de Galamba no Executivo.

A audição de João Galamba

. O titular da pasta das Infraestruturas foi convocado com carácter de urgência.

O ministro garante que não foi ele quem tentou esconder informação, mas sim Frederico Pinheiro.



, recusando sentir-se fragilizado."Antes pelo contrário, sinto-me extremamente motivado, todos os dias. Motivado a trabalhar e a concretizar. É esse o meu trabalho e é esse o meu mandato e é isso que continuarei a fazer", disse aos jornalistas, após uma visita à obra de modernização do troço ferroviário entre Mangualde e Celorico da Beira, da Linha da Beira Alta.O ministro das Infraestruturas vincou ainda ter "um grande empenho" para que os projetos a cargo das Infraestruturas prossigam, "apesar das distrações": ". O objetivo e a obrigação do mandato de um ministro é governar e é isso que eu faço todos os dias e continuarei a fazer"."Estamos hoje aqui a testemunhar e a ver uma grande obra, da maior importância para o país. O meu trabalho não é responder sobre a comissão de inquérito. O meu trabalho é ser ministro das Infraestruturas e é por respeito a este território, a esta obra, ao presidente da Câmara de Mangualde, ao presidente da Junta de Abrunhosa e a toda a gente que aqui trabalha todos os dias que o meu foco, neste momento, é exclusivamente aqui", rematou.

