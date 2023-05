Ex-chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos "perplexa" com caso de Frederico Pinheiro

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

A ex-chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos afirma que o plano de reestruturação da TAP era de "extrema sensibilidade" e que apenas três pessoas tinham acesso ao documento. Ouvida na comissão de inquérito, Maria Antónia Araújo revelou aos deputados que o plano só era acessível a dois membros do Governo, Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes, e a Frederico Pinheiro.

A ex-chefe de gabinete acrescenta que ficou "perplexa com o episódio do dia 26 de abril" no ministério das infraestruturas, até porque sempre teve uma opinião muito positiva sobre Frederico Pinheiro.