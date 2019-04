Partilhar o artigo Ex-ministra da Saúde diz que carta aberta pede uma clarificação sobre o atual estado do SNS Imprimir o artigo Ex-ministra da Saúde diz que carta aberta pede uma clarificação sobre o atual estado do SNS Enviar por email o artigo Ex-ministra da Saúde diz que carta aberta pede uma clarificação sobre o atual estado do SNS Aumentar a fonte do artigo Ex-ministra da Saúde diz que carta aberta pede uma clarificação sobre o atual estado do SNS Diminuir a fonte do artigo Ex-ministra da Saúde diz que carta aberta pede uma clarificação sobre o atual estado do SNS Ouvir o artigo Ex-ministra da Saúde diz que carta aberta pede uma clarificação sobre o atual estado do SNS

Relacionados: