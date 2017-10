Ex-ministro da Educação David Justino vai coordenar moção de Rui Rio

Lusa18 Out, 2017, 18:20 | Política

"O coordenador do documento estratégico é uma personalidade reconhecida tanto no partido como na sociedade civil, nomeadamente através do trabalho desenvolvido na área da educação e na área social", destaca, em comunicado, a candidatura do antigo presidente da Câmara do Porto.

David Justino é atualmente Presidente do Conselho Nacional de Educação (a terminar funções), foi autarca, deputado em várias legislaturas, ministro da Educação do Governo PSD/CDS-PP liderado por Durão Barroso, entre 2002 e 2004, e assessor do anterior Presidente da República, Cavaco Silva, para os Assuntos Sociais.

"David Justino vai trabalhar com uma equipa multidisciplinar e espera poder contar com contributos de todos os militantes interessados em participar neste documento que definirá as linhas estratégicas para o futuro do partido", refere ainda a candidatura de Rui Rio.

As moções de estratégia global terão de ser entregues pelos candidatos à liderança do PSD até 02 de janeiro, juntamente com a formalização das candidaturas, que têm de ser subscritas por um mínimo de 1.500 militantes.

O PSD escolherá o seu próximo presidente em 13 de janeiro em eleições diretas, com Congresso em Lisboa entre 16 e 18 de fevereiro.

Até agora, anunciaram-se como candidatos à liderança do PSD o antigo presidente da Câmara do Porto Rui Rio e o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes.

O atual presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, já anunciou que não se recandidata ao cargo que ocupa desde 2010.