Exclusivo RTP. António Costa: "PSD não tem peste"

O primeiro-ministro diz que o "PSD não tem peste" mas logo acrescenta que "não vale a pena alimentar o romance do Bloco Central". Em declarações à RTP, o primeiro-ministro diz estar optimista quanto às negociações do Orçamento do Estado que arrancam amanhã com os partidos de esquerda.