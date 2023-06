Fernando Medina. Indemnização de 500 mil a Alexandra Reis era ilegal

Fernando Medina diz que a relação com Pedro Nuno Santos "era boa" mas com "as tensões" naturais de quem está no Governo. No Parlamento, o ministro das Finanças não esclareceu se sabia que Pedro Nuno Santos tinha autorizado a indemnização a Alexandra Reis. Medina defendeu ainda a atuação do SIS na recuperação do computador de Frederico Pinheiro.