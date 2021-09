Fernando Ruas: "Vamos pedir para Viseu tudo o que foi prometido"

O PSD conquistou a maioria absoluta no regresso de Fernando Ruas à liderança do concelho, oito anos depois. O social-democrata refere que esta é não só uma vitória local, mas também uma vitória perante as principais figuras do Partido Socialista, desde logo o primeiro-ministro e outros governantes.