"Foram subestimados os riscos de incêndio em Portugal"

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Em entrevista à Antena 1, António Costa afirma que foram subestimados os riscos de incêndio, muito por causa do furacão Ophelia. O primeiro-ministro admite que faltaram meios de combate ao fogo e que foram desvalorizadas as previsões da meteorologia para o mês de outubro.



O chefe do Governo não esclareceu se a demissão da ministra da Administração Interna foi ou não provocada pelo discurso do Presidente da República e negou qualquer clima de crispação entre Belém e São Bento.