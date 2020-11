Francisco Rodrigues dos Santos à Antena1: Acordo com Chega nos Açores não fragiliza CDS

O “acordo com o Chega nos Açores não fragiliza a imagem do CDS” é a convicção de Francisco Rodrigues dos Santos em entrevista à Antena1.O líder do CDS admite um acordo semelhante a nível nacional. Francisco Rodrigues dos Santos espera uma aliança democrática com PSD e CDS mas não rejeita o voto do Chega para viabilizar um governo. São todos bem-vindos.O CDS não rejeita nenhum voto pela sua origem, se isso servir para aprovar os projetos do partido.A exceção são as Autárquicas, matéria que está já a ser tratada no foro interno do partido, em diálogo estruturado com o PSD. Aqui, um acordo com o Chega “está fora de hipótese”.Nesta entrevista à Antena1, Francisco Rodrigues dos Santos afirmou-se “mortinho” para convocar um Conselho Nacional. Só não o faz, justifica, por causa da pandemia. Sente que o partido está coeso, mas esse Conselho Nacional, que não vai convocar, serviria para colocar uns pontos nos ii. Francisco Rodrigues dos Santos acredita que é o homem do leme e que o CDS não está a definhar, garante, desvalorizando as sondagens.Entrevista conduzida pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho.