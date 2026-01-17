Geografia pode ser obstáculo. Portugueses no estrangeiro contestam voto presencial

Foto: Marcos Borga - Lusa





Há quem tenha de fazer centenas de quilómetros e mesmo quem tenha de se deslocar a outro país onde haja representação diplomática portuguesa. Decorreu este sábado a votação de eleitores no estrangeiro para as presidenciais. Um português a viver na Islândia conta nas redes sociais que terá de votar na Noruega: "Fiz as contas por baixo - para não exagerar - e o exercício do meu direito de voto custa-me cerca de 550 euros".



Ao contrário das eleições legislativas, em que o voto pode ser por correio, nas presidenciais a lei estipula que este deve ser apenas presencial.



Os obstáculos atingem o limite no caso dos portugueses que vivem em ilhas francesas das Caraíbas, uma vez que pertencem ao consulado de Paris.



