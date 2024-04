"Governar quatro anos e meio". Montenegro preside a primeiro Conselho de Ministros

A reunião do Conselho de Ministros tem início às 8h30. Está prevista uma conferência de imprensa no final, ainda sem hora marcada, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.Luís Montenegro e os 17 ministros que compõem o Executivo minoritário da Aliança Democrática tomaram posse ao final da tarde de terça-feira, no Palácio Nacional da Ajuda – 23 dias após as eleições legislativas.

No discurso da tomada de posse, Luís Montenegro desafiou o PS a esclarecer se vai protagonizar uma “oposição democrática” ou constituir uma força de bloqueio.

, sustentou o sucessor de António Costa.O Governo, acentuou o primeiro-ministro, “está aqui para governar os quatro anos e meio da legislatura, não está aqui de turno”, ou para “fazer apenas o mais fácil”.“Não estamos interessados em jogos de semântica ou em politiquices estéreis.”, prosseguiu.Dirigindo-se, em particular, ao PS, Montenegro deixou um repto:

O Parlamento vai discutir o Programa do XXIV Governo Constitucional a 11 e 12 de abril. O documento será submetido à Assembleia da República no dia 10.



Recorde-se que o PCP já anunciou a intenção de apresentar uma moção de rejeição ao Programa do Governo. Todavia, os socialistas sinalizaram que não vão viabilizar iniciativas que impeçam o Executivo de entrar em funções.

“Solução para tantos problemas”



Luís Montenegro quis também garantir ao presidente da República que “contará da parte do Governo com uma inamovível conduta de colaboração positiva e de cooperação institucional”, alertando para os contextos interno e internacional.“Depois de termos tido duas interrupções de legislatura em dois anos, numa altura em que temos perto de nós dois focos de guerra, em que temos o desafio de executar o mais volumoso plano de investimentos desde a adesão à União Europeia, em que enfrentamos um elevadíssimo nível de pobreza em praticamente metade da nossa população e numa altura onde o Estado não responde adequadamente aos cidadãos no acesso a bens essenciais como a saúde, a educação ou a habitação,”, enumerou.

Montenegro anunciou que o Governo vai chamar todos os partidos para apresentarem medidas tendo em vista uma estratégia comum de combate à corrupção.

No seu discurso, o primeiro-ministro prometeu apresentar, até 2 de junho, um programa de emergência na saúde e criar condições para um diálogo com todas as forças parlamentares para “uma agenda ambiciosa” de combate à corrupção., de acordo com Luís Montenegro,“Tal como prometemos, elaboraremos um programa de emergência que virá a público antes do dia 2 de junho”, afiançou.“Ninguém tem o monopólio das melhores soluções”, quis enfatizar.“A ministra da Justiça fará a interlocução do lado do Governo, tomando a iniciativa, logo a seguir à investidura parlamentar, de contactar os vários partidos e de iniciar este processo de diálogo. Esperamos a abertura e disponibilidade de todos, em nome de uma vontade forte de busca de consensos numa área crucial”.Ainda segundo o novo chefe do Governo, nos 50 anos do 25 de Abril “este esforço de consenso será uma boa forma de celebrar a democracia”.



c/ Lusa