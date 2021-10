Governo admite negociar à esquerda mas sem tocar na meta do défice

O ministro das Finanças garante que sem orçamento, o país compromete o crescimento económico e a execução dos investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência. João Leão diz que está disponível para negociar com os partidos à esquerda até ao último minuto mas sem fazer derrapar a meta do défice prevista para o próximo ano.