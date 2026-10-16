Política
Governo afirma que "não vai ceder aos gritos que vêm das ruas"
O ministro dos Assuntos Parlamentares afirmou esta sexta-feira, durante um debate no Parlamento, que "o Governo não vai ceder aos gritos que vêm das ruas".
O debate no Parlamento foi sobre o aumento do custo de vida, mas a manifestação e a intervenção policial no Porto acabaram por dominar as intervenções de oposição e Governo.Inês Ameixa - RTP Antena 1
Os deputados discutiram em plenário os vários problemas do país, com o ministro Carlos Abreu Amorim a referir que o Governo reconhece as dificuldades das famílias, mas não vai hipotecar o futuro do país ou abdicar das contas certas. Um debate agendado pelo PCP, com o secretário-geral do partido, Paulo Raimundo, a fazer um retrato do estado do país.