Governo afirma que "não vai ceder aos gritos que vêm das ruas"

Inês Ameixa - RTP Antena 1 O debate no Parlamento foi sobre o aumento do custo de vida, mas a manifestação e a intervenção policial no Porto acabaram por dominar as intervenções de oposição e Governo.

Os deputados discutiram em plenário os vários problemas do país, com o ministro Carlos Abreu Amorim a referir que o Governo reconhece as dificuldades das famílias, mas não vai hipotecar o futuro do país ou abdicar das contas certas.Um debate agendado pelo PCP, com o secretário-geral do partido, Paulo Raimundo, a fazer um retrato do estado do país.