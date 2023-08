Governo diz que Jornada Mundial da Juventude "é um sucesso para Portugal"

Ana Catarina Mendes considerou que a organização do evento é "um sucesso para Portugal" e faz um "balanço muito positivo" desta Jornada Mundial da Juventude.



A ministra salientou a capacidade de resposta do Estado "às diferentes solicitações, desde a segurança à saúde".



"Hoje foi uma tarde de particular calor. O INEM e a Proteção Civil não deixaram de estar atentos a todas as dificuldades", destacou.



Ana Catarina Mendes considerou ainda que este evento mostra que Portugal é um país que "sabe acolher a diversidade" e destacou a "mensagem importante" deixada pelo papa Francisco para os jovens crentes e não crentes.