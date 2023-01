Obviamente, quando o ministro da Educação negoceia, está a negociar em nome de todo o Governo”, frisou António Costa acentuando a ideia de que “o Governo é só um e é uma equipa”.“Portanto, não há aqui o ministro da Educação, o ministro das Finanças ou do Trabalho. Não, somos uma equipa e quando um ministro fala está a falar em nome de todos”, declarou.





Sobre a reunião negocial desta tarde com os sindicatos dos professores, Costa sustentou que “se toda a gente estiver de boa-fé, temos condições para poder avançar e concretizar dois grandes objetivos inscritos no Programa do Governo: Acabar com este regime de casa às costas para os professores e acabar com este regime de precariedade”.