Governo não publica lista de subvenções vitalícias enquanto não houver legislação

O Governo não publica os nomes dos beneficiários, o valor atribuído e o Estado da subvenção enquanto não houver uma nova lei.



A lista tinha sido suspensa pela Caixa Geral de Aposentações por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados.



O Partido Socialista anunciou que aprovaria uma proposta que garantisse a publicação, mas 11 meses depois o conteúdo do documento ainda não foi submetido a votação.



O PS diz agora que a nova legislação não é necessária e que nada impede a publicação da lista.



O Jornal de Negócios adianta esta terça-feira que o Ministério do Trabalho continua à espera que a lei seja aprovada.