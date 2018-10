Partilhar o artigo Governo propõe Nunes da Fonseca para Chefe do Estado-Maior do Exército Imprimir o artigo Governo propõe Nunes da Fonseca para Chefe do Estado-Maior do Exército Enviar por email o artigo Governo propõe Nunes da Fonseca para Chefe do Estado-Maior do Exército Aumentar a fonte do artigo Governo propõe Nunes da Fonseca para Chefe do Estado-Maior do Exército Diminuir a fonte do artigo Governo propõe Nunes da Fonseca para Chefe do Estado-Maior do Exército Ouvir o artigo Governo propõe Nunes da Fonseca para Chefe do Estado-Maior do Exército