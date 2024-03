Foto: Nuno Veiga - Lusa

Miguel Relvas e Ângelo Correia desmentem André Ventura. Rui Gomes da Silva assume que é favor de uma coligação com o Chega. André Ventura mantém o que disse na entrevista à RTP sobre forças vivas do PSD que quererão um entendimento com toda a direita. O líder do Chega insiste que se alguém tiver que sair para que seja possível formar um governo essa pessoas será Luís Montenegro.