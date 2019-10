Grande Entrevista. Carlos César acredita que Governo é para durar os 4 anos

O Presidente do PS diz que os comunistas só não quiseram assinar um acordo com o governo porque não o viram como necessário. Na Grande Entrevista, na RTP, Carlos César manifestou-se convicto de que o executivo vai mesmo durar quatro anos e revelou que o PS não podia assinar um acordo com o Bloco de Esquerda porque estaria a discriminar os restantes partidos.