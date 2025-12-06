Greve geral. Rui Tavares não antevê recuo de Luís Montenegro: "Fez as suas escolhas"

Pacote laboral? "Eles querem levar-nos para o Bangladesh"

Em declarações à Antena 1, o deputado e co-porta-voz do Livre defendeu ainda que são, sobretudo, questões ideológicas que têm guiado o Executivo."Não [acredito que haja novidades].. Porque, no fundo, há uma governação que é feita sempre orientada para aqueles que são como os políticos do PSD, os membros do Governo e os seus patrões", disse, à margem do Congresso dos Verdes Europeus, que se realiza em Lisboa.Segundo Rui Tavares, o primeiro-ministro "fez as suas escolhas" e, ao invés de optar por uma plataforma de diálogo em que pudessem estar incluídas a "esquerda democrática e a direita democrática", Luís Montenegro escolheu "governar com a extrema-direita"."É, porque isto é o que está na sua matriz ideológica", insiste o co-porta-voz do Livre.No mesmo sentido, o deputado do Livre aponta o dedo ao Executivo pelo anteprojeto de reforma da legislação laboral apresentado e conclui que o caminho seguido pela AD é o de modelos de trabalho e economia baseados na precariedade."Eles. Há sempre quem faça salários mais baixos, trabalho mais precário e tenha piores condições de trabalho", salientou Rui Tavares.Em declarações à Antena 1, à margem do Congresso dos Verdes Europeus, o ex-eurodeputado afirmou mesmo que os trabalhadores não devem ter dúvidas de que o Governo tem como objetivo a redução dos direitos laborais., conclui Rui Tavares, que reitera que o caminho passa por uma "riqueza partilhada que venha de uma economia do conhecimento e que permita salários mais altos".