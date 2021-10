Há que acelerar vacinação e reforçar utilização das máscara, alerta pneumologista Filipe Froes

Para este especialista com a circulação do vírus da gripe e da covid-19 a situação nos hospitais portugueses pode piorar.



O Centro Europeu de Controlo de Doenças alertou que a próxima época gripal pode afetar muito a população mais velha. no ano passado, com as medidas de controlo para a covid-19, como a utilização de máscara, não houve praticamente gripo. Este ano, a gripe pode voltar assim em força